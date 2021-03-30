banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Mansur Yavaş ‘2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi
Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Türkiye- Letonya maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Dolar/TL'de yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor
Acıbadem, imzayı attı! Dev Grubun yüzde 70'ini satın alıyor

Tefecilik operasyonunda 3’üncü dalga

Muğla’da 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen ‘Tefecilik’ operasyonunda 3’üncü dalgada aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

MUĞLA 30.03.2021, 11:51
2
Tefecilik operasyonunda 3’üncü dalga

Muğla’da 17 Mart tarihinde gerçekleştirilen ‘Tefecilik’ operasyonunda 3’üncü dalgada aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkv e Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17 Mart tarihinde Marmaris, Menteşe, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, dosya savcısının talimatı sonrası Menteşe ilçesinde aralarında kuyumcu ve galericinin de bulunudğu M.T., M.A.G., S.A., N.İ., A.G. ve A.R.T. isimli 6 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve ikametlerinde aramaların devam etitği, gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecekleri açıklandı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur