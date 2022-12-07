Tefecilik operasyonunda 3 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 3 kişi tefecilik ve yağma suçlarından gözaltına alındı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Bodrum KOM Büro ekiplerince bir operasyona daha imza atıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde görev yapan KOM ekipleri organize suç örgütlerine yönelik yapmış olduğu çalışmalarda R.K., L.K. ve O.K. isimli şahislarin faizle para verdikleri şahsı darp edip, aracına zarar verdiginin bilgisini aldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcıligindan alınan arama kararı ile şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheli şahıslar hakkında Tefecilik ve Yağma suçundan adlı işlemlere baslandigi bildirildi.