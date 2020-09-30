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Tedavisi tamamlanan 3 eşek Bursa’ya gönderildi

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GEÇİCİ HAYVAN BAKIMEVİ’NDE TEDAVİSİ TAMAMLANAN 3 EŞEK BURSA’YA GÖNDERİLDİ

MUĞLA 30.09.2020, 11:53
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Tedavisi tamamlanan 3 eşek Bursa’ya gönderildi

Vatandaşların ihbarı üzerine sokaktan ve kırsal alanlardan getirilen bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı 3 eşek, Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi’nde uzman veteriner hekimler tarafından tedavileri yapıldıktan sonra Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliğine gönderildi.

Sokakta yaşayan sevimli can dostların korunması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesi Akçaova-Yeşilyurt mahalleleri yolu üzerinde 37 Bin 349 metrekarelik araziye inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevi, beslenme ve tedavi ihtiyaçları bulunan hayvanlara kucak açıyor.

Bu kapsamda vatandaşların ihbarı üzerine sokaktan ve kırsal alanlardan Büyükşehir Belediyesi ekiplerince getirilen bakıma muhtaç, hasta ve yaşlı 3 eşeğin tedavisi ve rehabilitasyonları yapıldı. Uzman veteriner hekim kadrosu ile tedavileri ve rehabilitasyonları yapılan 3 eşek HAYTAP (Hayvan Hakları Federasyonu) ile yürütülen işbirliği çerçevesinde Bursa Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne nakil edildi.

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