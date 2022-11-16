Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü spor dersi ile açıldı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Muammer Tuna Başkanlığı’nda kurulan Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü, 2022-2023 Eğitim Öğretim yılına spor dersi ile başladı.

60 yaş üzeri bireylerin kayıt olduğu Tazelenme Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü açılışı, Kulak Mesire Alanında Tülay Köklü eşliğinde yapılan Tai Chi Chuan spor dersi ile yapıldı. Eğitimler Meliha Güçlü’nün Gerontoloji dersi ile devam edecek. Eğitim yılı boyunca yoga, diksiyon, Almanca, İngilizce, Film Yönetmenliği gibi dersler verilecek.

Yürütme Kurulu Başkanı Orhan Ener ilk ders ile ilgili duygularını şöyle ifade etti; “Açık, güzel, güneşli bir günde hep birlikte spor yapmanın zevkini yaşadım. Tai Chi sporu ile ilk defa tanıştım. Basit ve sakin hareketlerle yapıldığı için yorucu değil. Terlemedik bile. Eğer her gün belli bir zamanı hatırladığım kadarıyla hareketlere ayırırsam fazla kilolarıma iyi geleceğini düşünüyorum” dedi.

Ferhan Yüksel de “Dünyanın her yerindeki Çinlilerin binlerce yıldır her sabah parklarda yaptığı hareketler bunlar. Yaşam gücünüzü yükseltir, hastalanmazsınız ve yorulmazsınız” diyerek düşüncelerini belirtti.