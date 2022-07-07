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Tatilciler Deniz Toprak’la coştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram özel konserleri başladı. The Oba otelde sahne alan Deniz Toprak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

MUĞLA 07.07.2022, 13:45
Tatilciler Deniz Toprak’la coştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bayram özel konserleri başladı. The Oba otelde sahne alan Deniz Toprak yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum’un en lüks alkolsüz aile oteli olan The Oba Otel’de sahne alan Deniz Toprak söylediği şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde güzelliği ile dikkati çeken Toprak, Ankara şarkılarına da yer vererek yerli turistleri bir an olsun yerinde durdurmadı. Kimi zaman söylediği türkülerle duygu dolu anlar yaşatan Toprak, birçok şarkısını tatile gelenlerle birlikte söyledi.

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