banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Kürşat Şahin, Loca Fight Club ile Bakü’yü salladı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Binali Yıldırım Mehmetçikle bayramlaştı
Ceza yerine, şeker yediler
Ceza yerine, şeker yediler
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Tatilciler Arto ile coştu

Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi.

MUĞLA 08.07.2022, 23:24
Tatilciler Arto ile coştu

Yılların sahne deneyimi ve eğlence hayatının sevilen isimlerinden Arto önceki gün Bodrum Miya Beachte sevenleriyle hasret giderdi.

Miya Beachte Dj setinin başına geçen Arto çaldığı birbirinden hareketli şarkılara özlenen sesiyle de eşlik etti. Oldukça kalabalık bir misafir kitlesine müziği ve sesiyle muhteşem bir akşam üzeri yaşatan Arto’ya konuklarda "kopart Bizi Arto" diyerek tezahürat etti.

Yorumlar (0)
23°
az bulutlu