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Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

MUĞLA 01.06.2021, 20:21
Tartıştığı kişiyi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olduğu ileri sürülen N.K ile S.D. Cahit Gündüz Caddesi’nde karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K, yanındaki bıçakla S.D’yi defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, şüpheli N.K. ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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