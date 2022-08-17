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Tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü.

MUĞLA 17.08.2022, 01:36
Tarım arazisinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan arazi yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın gece saatlerinde Menteşe ilçesi Akçova Mahallesi Küme evleri yakınlarında meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arasöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Menteşe ilçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yaptıkları müdahale ile yangın büyümeden söndürdü.

Jandarma yangının çıkış sebebini araştırmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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