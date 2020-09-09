Tarihi Zahire pazarı misafirlerini bekliyor

Menteşe Belediyesi tarafından tarihi dokuların yeniden yaşamsal alana dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında Kültür Evi, Kerimoğlu Türküsü Evi ve Atapark’ın ardından Tarihi Zahire Pazarı da vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Tarihi Zahire Pazarı’nın kültürel miras içerisinde önemli bir değer olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geçmişte depolanmış tahılların satıldığı bir Pazar alanı olan Zahire Pazarını yakın bir zamanda ihale usulüyle kiraya veriyorduk. Fakat son yıllarda gerekli ilginin gösterilmeyip, arzu ettiğimiz şekilde işletilmediğini gördük. Bu nedenle ihaleye vermek yerine, belediye olarak kendimiz işletmeye karar verdik. Ekiplerimiz uygun bir şekilde yenileyip, gerekli bakım çalışmalarını yaptı. Tarihi Zahire Pazarını artık Menteşe Belediyesi olarak biz işleteceğiz. Çünkü burası kültürel miraslarımız içerisinde önemli bir yerde bulunuyor” dedi.

Vatandaşlar memnun

Başkan Gümüş, belediye olarak işletilen Kültür evi, Kerimoğlu Evi ve Atapark’ı ziyaret eden misafirlerden çok olumlu geri bildirimler aldıklarını belirterek, “Yakın zamanda hizmete açtığımız ve belediye olarak işlettiğimiz Kültür evi, Kerimoğlu Evi ve Atapark’ı ziyaret eden vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Vatandaşlarımız hizmetlerimizden memnun. Tarihi Zahire Pazarı’mızda aynı şekilde güler yüzlü personelimiz, servisimiz ve pandemi sürecinde alınan sağlık önemleri kapsamında, halkımıza hizmet verecek. Zahire Pazarımızı ziyaret eden vatandaşlarımız, bir yandan kahvesini yudumlarken, bir yandan da alan içerisinde yer alan yöresel ürün ve hediyelik eşya dükkânlarını ziyaret edebilecekler. Menteşe Belediyesi olarak her köşesi tarih kokan ve kültürel miraslarımız içinde önemli bir yerde bulunan Zahire Pazarımızı korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.