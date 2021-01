Tarihi heykeli satmak isterken yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi heykeli satmak isteyen şahıs suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Çamköy Mahallesinde ikamet eden H.E. isimli şahsın elinde bulundurduğu tarihi eser heykeli satmak için müşteri arayışı içinde olduğu bilgisi alındı. Ekipler şahsı takibe alarak Çamköy Mahallesi’nde aracın içerisinde heykeli göstermek için müşteri beklediği esnada Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlı timi ve Jandarma dedektiflerinin (JASAT) operasyonu ile H.E. isimli şahıs suçüstü yakalandı. Araçta yapılan aramada, ön koltuk üzerinde 1 adet roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 30 santimetre boyunda başsız heykel ele geçirildi. H.E. isimli şahsın heykeli, Pazaryeri Mahallesi’nde ikamet eden M.M. isimli şahıstan satmak için aldığını beyan etmesi üzerine M.M. isimli şahsın ev ve eklentilerinde arama yapılırken, herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Olayla ilgili olarak H.E. ve M.M. isimli şahıslar gözaltına alınarak adli işlemlere başlandı.