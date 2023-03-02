Tarihi demir köprü 14 yıldır yapılmayı bekliyor

2008 yılında mermer yüklü kamyon tarafından yıkılan ve 1919 yılında İtalyanlar tarafından kaynak kullanmadan ısıya duyarlı yapılan tarihi demir köprünün 15 yıldır yapılmayı bekliyor.

İtalyanların Muğla’yı işgali sonrası 114 yıl önce Aydın Çine ilçesine ulaşımın sağlanması ve malzeme taşınması için İtalyanlar tarafından yapılan tescilli tarihi Kayırlı demir köprü, 2008 yılında mermer blokları taşıyan bir kamyonun köprüden geçişi esnasında çöktü.

Tescilli tarihi köprünün yıkılmasının ardından köprüyü mahallelerinin ulaşımında kullanan 5 kırsal mahalle mahalleye ulaşabilmek için 5 kilometre daha fazladan yol gitmek zorunda kaldı. Yava, Memişler, Kayırlı, Kocamustafalar ve Çobanlar mahallelerinde yaşayan vatandaşların ilgili kurumlara yaptıkları başvurulara rağmen köprünün tescilli yapı olması nedeniyle sonuç alamadılar.

Yatağan’ın yerel tarihçi yazarı Tarcan Oğuz, “1919 yılında İtalyanlar tarafından işgal edilen Kayırlı bölgesindeyiz. Bu bölgenin önemi, Aydın ve Muğla’nın kesişen yolu üzerinde tek geçiş yeri olan akarsu üzerinde bir köprü kurulur. Bu köprünün karşısında okul bulunuyor. Okul o dönemde karakol gibi kontrol merkezi olarak kullanılmış. Bu köprü İtalyanlar tarafından 1919 yılında yapıldı. Erzakların götürülmesi için yapılan bir köprü. Köprü geçtiğimiz günlerde yıkıldı ve harap durumda bekliyor” dedi.