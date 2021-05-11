Tam kapanmada Menteşe’yi güzelleştiriyorlar

Menteşe Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Menteşe’de bulunan park, bahçe, mesire yeri, yeşil alan, yol kenarları ve kamu binalarının bahçelerinde bakım, yenileme ve çevre düzenlemesi çalışmalarına tam kapanma sürecinde de devam ediyorlar.

Ekipler tarafından ilçede çiçek dikimi, çim ekim ve bakımı, ot temizliği, oyun gruplarının bakımı ve yenilenmesi, toprak tesviyesi ve bahçe düzenlemesi çalışmaları da yapılıyor.

Tam kapanma sürecini değerlendirerek daha yeşil bir Menteşe için çalıştıklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılan bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarımıza tam kapanma sürecinde de devam ediyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın nefes alabileceği, çocuklarımızın parklarında güvenle oyun oynayabileceği, yeşilin hakim olduğu, göze hoş gelen bir kent oluşturmak. Bu kapsamda çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimiz çalışmalarına Ramazan Bayramı boyunca devam edecekler” dedi.