Suskunlardan Muğlaspor’a tatlı dopingi

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Muğlaspor, ligin 2. haftasında Tire 2021 FK ile deplasmanda karşılaşacak. Suskunlar Grubu taraftarları Muğlaspor’u tesislerde ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Ligin ilk hafta mücadelesinde Eşin Grup Sökespor’a 3-2 mağlup olan yeşil-beyazlılar, Tire deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Yarın deplasmanda oynayacağı Tire 2021 FK maçı öncesinde futbolcuları ziyaret ederek tatlı ikram eden Suskunlar Grubu taraftarları meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde Muğlaspor tesislerine gelerek takıma moral oldular.

Suskunlar Grubu yarın deplasmanda oynanacak olan Tire maçında tribündeki yerlerini alacaklarını belirterek futbolcuların terlerinin son damlasına kadar sahada mücadele etmelerini istediler.