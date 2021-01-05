Survivor’da Bodrum’u Temsil Edecek

Her sezon milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen özel bir kanalın fenomen programı Survivor’ın bu yılki kadrosunda, Bodrum’dan 26 yaşındaki Yiğit Alp Poyraz, Survivor Türkiye’de Bodrum’u temsil edecek.

Survivor Türkiye 2021 gönüllüler takımı kadrosu açıklandı. Yarışmacılar önceki gün THY’den kiralanan özel bir uçakla Dominik’e gitti. TV8 ekranlarında her sezonu ayrı bir ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışmasında bu sezon Bodrum’dan Yiğit Poyraz da gönüllüler takımında yer alıyor. 9 Ocak’ta başlayacak Survivor 2021 kadrosunda yer alan 26 yaşındaki Yiğit Poyraz, atletik fiziği kadar aldığı eğitimle de dikkat çekiyor. Özel bir kolej okuyan ve Üniversite İşletme Bölümü mezunu olan Poyraz, daha şimdiden Survivor’ın şampiyon adayları arasında gösteriliyor.