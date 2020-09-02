Sürüklenen tekneyi Kıyı Emniyeti kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde makine arızasından dolayı denizde sürüklenen tekne kıyı emniyeti tarafından kurtarılarak limana çekildi.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Mahallesi Darboğaz mevkisinde makine arızası yaptığı belirlenen ve sürüklenen, içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne yardım talebinde bulundu. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Darboğaz mevkisinde sürüklenen 7 metre uzunluğundaki tekneyi yedekleyerek Göcek limanına güvenli bir şekilde çekti. Teknedeki kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.