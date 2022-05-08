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Sürüklenen tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı
Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.
MUĞLA 08.05.2022, 11:22
Bodrum açıklarında pervanesine halat dolanan tekneyi Kıyı Emniyet ekipleri kurtardı.
Bodrum Karaada açıklarında pervanesine halat dolanması nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan teknenin yardım talep etmesine üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botu bölgeye sevk edildi.
KIYEM-6 botuna yedeklenen ve açık denizde sürüklenen tekne Bodrum Marina’ya çekildi.