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Sürüklenen tekne kurtarıldı
Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 11.08.2022, 14:54
Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.
Marmaris Selimiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Orhaniye Mahallesindeki özel marinaya çekildi.