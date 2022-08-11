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Sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 11.08.2022, 14:54
Sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Selimiye açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından kurtarıldı.

Marmaris Selimiye açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KIYEM-2 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Orhaniye Mahallesindeki özel marinaya çekildi.

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