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Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA 02.12.2022, 14:58
Sürüklenen tekne KIYEM ekiplerince kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yapan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Yediburunlar açıklarında makine arızası yaşayan ve içinde 2 kişi bulunan tekne sürüklenmeye başladı. Tekne’den yapılan yardım çağrısı sonrası KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye hareket etti. Sürüklenen tekne KIYEM kurtarma botuna yedeklenerek Fethiye’ye emniyetle yanaştırıldı.

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