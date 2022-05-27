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Sürüklenen motoryat, kurtarıldı
Muğla’nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
MUĞLA 27.05.2022, 10:35
Muğla’nın Bodrum ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen motoryat, Kıyı Emniyeti tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Yalıçiftlik Mahallesi açıklarındaki motoryat, motor arızası yaptı. Sürüklenmeye başlayan motoryattaki vatandaşların, Kıyı Emniyeti ekiplerinden yardım çağrısı üzerine KIYEM-6 hızlı tahliye (can kurtarma) botu, belirtilen yere gitti. KIYEM-6 botuna yedeklenen motoryat Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırdı.