Sürüklenen 15 metrelik tekneyi KIYEM ekipleri kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Bodrum Kalesi açıklarında arıza yapan tekneyi Kıyı Emniyet Genel müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Bodrum Kalesi önlerinde arıza yapan ve sürüklenen tekneden yardım çağrısı yapıldı. 15 metre boyundaki tekneden yapılan çağrı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi. KIYEM-6 botu tarafından sürüklenen tekne yedeklenerek Bodrum Marina’ya çekildi.