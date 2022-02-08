Sürücüler Labranda yolunun bakıma alınmasını istedi

Muğla’nın Milas ile Aydın’ın Karpuzlu ilçelerini birbirine bağlayan, tarihi Labranda Antik Kenti’nin hemen önünden geçen yoldaki bozulmalar ve oluşan çukurlar araç sürücülerini ve yolcuları tehlikeye atıyor. Özellikle yolu kullanan maden kamyonlarının çokluğu nedeniyle yolda oluşan tahribat her geçen gün artıyor.

Milas ile Karpuzlu’yu birbirine bağlayan Labranda yolun son hali vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Yağan yağmurların ardından yolda oluşan devasa çukurlardan kaçmak isteyen sürücüler, zaten dar olan yolda ya karşı yönden gelen araçla burun buruna geliyor ya da şarampole uçmaktan son anda kurtuluyor. 2020 yılı içerisinde Karpuzlu tarafından yol bakım ve genişletme çalışması yapıldığını da hatırlatan vatandaşlar, Karpuzlu tarafından Labranda yolunun tamamlanmasını sağlamak amacıyla 5 kilometrelik kısmı için gerekli ihalenin yapıldığını ifade ettiler.

Yolun kötü durumunun yaşanabilecek kazalara da davetiye çıkardığına dikkat çeken vatandaşlar, maden kamyonları ve vatandaşlar tarafından mecburen kullanılan bir yol olduğunu, yetkililerin bir an önce herhagi bir kaza yaşanmadan bu soruna el atmaları gerektiğini belirttiler.