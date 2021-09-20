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Suriye uyruklu motor hırsızı gözaltına alındı
Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
MUĞLA 20.09.2021, 14:06
Muğla’nın Ortaca ilçesi Dalyan mahallesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Dalyan Jandarma Karakol komutanlığına yapılan müracaat sonrası yapılan JASAT ekiplerince yapılan araştırmada çalınan motosiklet Ortaca ilçe merkezinde terk edilmiş vaziyette bulundu.
Bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelenerek şüphelinin A.E.M. (Suriye Uyruklu) olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli A.E.M. isimli şüpheli operasyon ile Ortaca ilçe merkezinde bulunan ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlanırken, 48 RN 351 plakalı motosiklet sahibine teslim edildi.