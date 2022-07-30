banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Dünya’nın gözü Bakliyat’ta
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
Yeni sezon fındığı yol kenarlarında satışa çıktı
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
İmamoğlu'nu protesto eden 3 kişiye gözaltı!
BAE’de sel felaketi: 7 ölü
BAE’de sel felaketi: 7 ölü

Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

MUĞLA 30.07.2022, 12:11
Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Olay, Menekşe Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana geldi. Bölgedeki sulama kanalı temizliği yapan ekipler, sahipsiz bir köpek ile 6 yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri mahsur kalan köpekleri kurtararak, Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim etti.

Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu