Sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu kurtarıldı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, sulama kanalında mahsur kalan köpek ve 6 yavrusu itfaiye ekibince kurtarıldı.

Olay, Menekşe Mahallesi Stat Caddesi’nde meydana geldi. Bölgedeki sulama kanalı temizliği yapan ekipler, sahipsiz bir köpek ile 6 yavrusunun mahsur kaldığını fark etti. Ekipler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri mahsur kalan köpekleri kurtararak, Seydikemer Belediyesi Hayvan Barınağı’na teslim etti.