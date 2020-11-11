Su Üstünde, Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı’nda

Türkiye’nin deniz üzerinde gerçekleştirilen en büyük tekne satış organizasyonu olan "Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı", Tuzla Viaport Marina’da meraklılarına kapılarını açtı. Fuara katılan Su Üstünde ekibi fuarı değerlendirdi.

Birbirinden özel teknenin sergilendiği etkinlikte sektörün lider firmalarının da katılımı ile başlayan fuar İstanbul Tuzla Viaport Marina’da 15 Kasım’a kadar sürecek. Fuarda, fiyatı 50 bin liradan 70 milyon liraya kadar uzanan 250 tekne sergileniyor.

Yelkenli teknelerden motor yatlara, botlardan deniz ekipmanlarına kadar deniz severlerin tüm ihtiyacını karşılayacak ürünlerin ziyaretçilerle buluştuğunu belirten Su Üstünde Blog Yetkilisi Eren Budaklı, “Dünyaca ünlü markaların yanı sıra, 2021 yeni tekne modellerinin sergilendiği fuarda en çok ilgiyi 24 ayar altın kaplamaların olduğu Müzeyyen isimli tekne gördü. Bu seneki Boat Show beklentilerimizin üstünde bir ilgi ile başladı, umarım fuarın son gününe kadar bu yoğunlukta devam eder. Deniz üstünde geçen bu fuarda özellikle yat ve yelkenli deniz araçlarında isim yapmış Bavaria, Gena, Nautitech, Tendr, Yaren, Yener, Bring, Tezmarin gibi ünlü firmaların katılımı ile birbirinden değerli ve gelişmiş teknolojileri sergileniyor. Su Üstünde ekibi olarak sektördeki dinamiklerini ve irtibatlarımızı yakalayarak ileride daha güzel işler çıkarabilmek için iletişim ağımızı genişlettik. Sektördeki yeni gelişimleri ve yeni inşa edilecek deniz araçları hakkında bilgi topladık" dedi.