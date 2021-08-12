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Su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

MUĞLA 12.08.2021, 18:30
Su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için seferber oldular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su kuyusuna düşen kediyi kurtarmak için itfaiye ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Gölköy Mahallesi’nde çevreden geçen vatandaşlar kuyuda kedi sesi duyunca önce kurtarmak istediler. Bir türlü kuyuya inemeyen vatandaşlar durumu Bodrum itfaiye grup amirliği haber verdi. Gölköy mahallesi Atatürk Caddesi su kuyusu gelen itfaiye ekipleri içerisine düşen kedi kurtarmak için seferber oldu. Merdiven yardımı ile kuyuya inen ekipler kediyi sağ salim kurtardı.
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