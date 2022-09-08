Su arızasını giderirken göçük altında kaldılar
Muğla’nın Datça ilçesinde yoldaki su arızasını girmek için kazılan çukurda oluşan göçükte toprak altında kalan iki işçi, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Muğla’nın Datça ilçesinde yoldaki su arızasını girmek için kazılan çukurda oluşan göçükte toprak altında kalan iki işçi, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay İskele Mahallesi Balcıoğlu Sokak üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki su arızasını gidermek için bölgeye Muğla Su Kanalizasyon İdaresi’ne (MUSKİ) bağlı arıza ekipleri gönderildi. Ekipler su arızasının olduğu yolu iş makinesi ile kazdı. Kazılan çukura girerek arızayı gidermeye çalışan Necdet Y. (41) ve Kadir F.T. oluşan göçük ile toprak altında kaldı. Toprak altında kalan işçiler arkadaşlarının yardımı ile bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|5
|13
|2. Konyaspor
|5
|11
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Kayserispor
|5
|6
|10. Antalyaspor
|5
|6
|11. Giresunspor
|5
|6
|12. Kasımpaşa
|5
|6
|13. Alanyaspor
|5
|5
|14. Karagümrük
|4
|4
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Hatayspor
|4
|1
|18. Ümraniye
|5
|1
|19. Ankaragücü
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|3
|9
|3. Keçiörengücü
|4
|7
|4. Boluspor
|4
|7
|5. Pendikspor
|4
|7
|6. Eyüpspor
|4
|7
|7. Sakaryaspor
|4
|6
|8. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|9. Rizespor
|3
|5
|10. Samsunspor
|4
|5
|11. Gençlerbirliği
|4
|5
|12. Göztepe
|4
|5
|13. Adanaspor
|4
|4
|14. Tuzlaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|4
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Barcelona
|4
|10
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Real Betis
|4
|9
|5. Osasuna
|4
|9
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Atletico Madrid
|4
|7
|8. Celta Vigo
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|7
|10. Valencia
|4
|6
|11. Mallorca
|4
|5
|12. Girona
|4
|4
|13. Almeria
|4
|4
|14. Rayo Vallecano
|4
|4
|15. Espanyol
|4
|4
|16. Real Valladolid
|4
|4
|17. Sevilla
|4
|1
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|4
|0