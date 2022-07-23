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Su alan motor yatı KIYEM ekipleri kurtardı
Fethiye Karagözler mevkiinde içinde 10 kişi bulunan motor yat su almaya başlayınca Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından özel bir tersaneye çekildi.
MUĞLA 23.07.2022, 12:20
Fethiye Karagözler mevkiinde içinde 10 kişi bulunan motor yat su almaya başlayınca Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü botu tarafından özel bir tersaneye çekildi.
Fethiye Karagözler mevkiinde su alan ve içinde 10 kişi bulunan 24 metrelik motor yat, yardım talebinde bulundu. KIYEM-5 can kurtarma botu motor yattaki suyu tahliye ettikten sonra kurtarma botuna yatı yedekleyerek özel tersaneye çekti.