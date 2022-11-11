Stüdyo MSKÜ ile çağın teknolojisine uygun, profesyonel yayıncılık

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Basın Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğüne bağlı bulunan Stüdyo MSKÜ, hem üniversitenin kurumsal çalışmalarını gerçekleştiriyor, hem de öğrencilere uygulamalı eğitim fırsatı sunuyor.

Stüdyo MSKÜ, 2020 yılının Eylül ayında MSKÜ’nün Kötekli yerleşkesinde bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nde kuruldu. İçerisinde seslendirme odası, reji, stüdyo, kurgu ünitesi ve makyaj odası bulunan medya prodüksiyon stüdyosunda tanıtım, belgesel, sesli kitap, kısa film ve televizyon programları çalışmaları yürütülüyor. Sosyal medya platformları üzerinden yapılan canlı yayınlar da bu stüdyodan yönetiliyor.

Stüdyo MSKÜ aynı zamanda televizyon ve sinema alanlarında eğitim gören öğrenciler için de uygulamalı eğitimlerin gerçekleştirildiği bir birim olarak faaliyet gösteriyor. Öğrenciler günümüz teknolojisiyle uyumlu stüdyoda, prodüksiyon ve post-prodüksiyon aşamalarını görerek, gerçek bir yayıncılık deneyimi yaşıyor.

Işık, ses, resim seçme, prompter, kj ve yapım-yönetime dair tüm süreçleri uzman bir ekip ve öğretim elemanları eşliğinde öğrenen MSKÜ’lü öğrenciler, aynı zamanda çekim ve kurgu aşamalarında aktif görev alıyor.

Burada teorikten pratiğe aktarma imkanı bulan öğrenciler, böylece gerçek bir stüdyo ortamında edindikleri deneyim ile sektöre adapte olmak için ihtiyaç duyacakları tüm becerileri henüz öğrenciyken kazanıyor.