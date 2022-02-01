Stratonikeia, protokolü ağırladı

Antik dönemden günümüze birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ölümsüz Aşkların ve Gladyatörlerin kenti Stratonikeia toplantılara ev sahipliği yapmaya başladı. Muğla, Aydın ve Denizli valileri yatırımlara ilişkin toplantıyı Yatağan Stratonikeia Antik Kenti’nde yaptı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in Başkanlığında ve Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan ve diğer davetliler katıldı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilk defa 2021 yılında uygulamaya geçirilen ve Güney Ege Bölgesi’nden Denizli ilinin dahil edildiği ‘Üreten Şehirler Programı’na ‘Denizli’nin Geleceği Temiz Üretimde’ projesiyle başvuru yaptıklarını söyledi. Projenin Bakanlık tarafından onaylandığını açıklayan Vali Atik, proje kapsamında Denizli’de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik 40 işletmeye enerji verimliliği, temiz üretim ve ham madde verimliliğini kapsayan kaynak verimliliği alanında danışmanlık verileceğini ayrıca yapılması planlanan yatırımlar için fizibilite raporları da oluşturulacağını belirtti.

Toplantı kapsamında protokol üyeleri antik kenti gezdi.