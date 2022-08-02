Sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınav Muğla’da başladı

01-06 Ağustos ve 08-13 Ağustos tarihleri arasında iki dönem halinde, 81 ilde yapılacak olan Sözleşmeli Öğretmen Alımı Sözlü Sınavları yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Menteşe Halk Eğitim Merkezinde yüz yüze gerçekleştirilen sözlü sınavlara Muğla’nın yanı sıra Aydın ve Denizli illerinden öğretmen adayları da çevrimiçi olarak katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Gelişimi Destekleme Daire Başkanı Abdürrahim Yığman ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay sınav uygulamasının gerçekleştirildiği Halk Eğitim Merkezini ziyaret etti. Daire Başkanı Abdürrahim Yığman ve İl Müdürü Emre Çay, sözlü sınav uygulamasına katılacak adaylarla ve sınavlarda görevli komisyon üyeleri ile bir süre sohbet ederek öğretmen adaylarına başarılar diledi.

MEB 2022 yılı sözleşmeli öğretmen alımı takvimine göre 13 Ağustos’ta sona erecek olan sözlü sınavların sonuçları 16 Ağustos’ta açıklanacak. Öğretmen adaylarının atama tercihlerinin alınması 27 -31 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak ve atama sonuçları 1 Eylül’de ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atama kılavuzunda yayımlanan ve en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla; 7 bin 503 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 223 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1.250 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, 1.218 kontenjanla din kültürü ve ahlâk bilgisi ve 1.004 kontenjanla ilköğretim matematik öğretmenliği oldu. Bunun yanı sıra 288 beden eğitimi, 193 Arapça, 202 coğrafya, 480 fen bilimleri, 306 fizik, 177 felsefe, 450 İngilizce, 232 kimya, 467 rehberlik, 351 sosyal bilgiler, 345 tarih, 616 Türk dili ve edebiyatı ve 552 Türkçe öğretmeni de alım yapılacak bazı alanlar oldu.