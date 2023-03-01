Sosyal medyada fotoğraf paylaşınca yakalandı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası yeri tespit edilerek polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı fiziki ve istihbarı çalışma sonucu, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.’nin (64) sosyal medyada fotoğraf paylaştığı tespit edildi. Polis ekipleri düzenlenen operasyonla hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.’yi belirlenen adreste yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.S. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.