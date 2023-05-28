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Sokaklar beyaza büründü
METEOROLOJİ TARAFINDAN MUĞLA İÇİN YAPILAN SAĞANAK, DOLU VE FIRTINA UYARISININ ARDINDAN MENTEŞE İLÇESİNİN BAYIR MAHALLESİNDE DOLU İLE KARIŞIK YAĞAN YAĞMUR SOKAKLARI BEYAZA BÜRÜDÜ.
MUĞLA 28.05.2023, 16:02
Meteoroloji tarafından Muğla için yapılan sağanak, dolu ve fırtına uyarısının ardından Menteşe ilçesinin Bayır Mahallesinde dolu ile karışık yağan yağmur sokakları beyaza bürüdü.
Menteşe ilçesi ile Yatağan ilçesi arasında yer alan Bayır mahallesinde saat 14.00-16.00 arasında başlayan sağanak yağış ile birlikte leblebi büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenen dolu ve yağmur yağışı sonrası sokaklar sulu beyaz akıntıya dönüştü.
Bayır’da yaşanan dolu ve sağanak sonrası özellikle tarla ve bahçelerdeki ürünlerden domates, biber, salatalık, patates fidanlarının zarar gördüğü açıklandı.