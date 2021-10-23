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Sokak hayvanları ’mikroçip’ ile kayıt altına alınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gececi hayvan bakım evindeki hayvanlara takılan mikroçip sayesinde köpeklerin hastalıkları, yaşı, aşıları, kullandığı ilaçlar gibi özellikler kayıt altına alınarak takip ediliyor.

MUĞLA 23.10.2021, 12:37
Sokak hayvanları ’mikroçip’ ile kayıt altına alınıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gececi hayvan bakım evindeki hayvanlara takılan mikroçip sayesinde köpeklerin hastalıkları, yaşı, aşıları, kullandığı ilaçlar gibi özellikler kayıt altına alınarak takip ediliyor.

Türkiye’nin en kapsamlı barınaklarından biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevinde can dostlar için yeni projeler hayata geçirdi. Merkezde can dostlar için cerrahi operasyon, kısırlaştırma, bakım üniteleri gibi birçok farklı hizmet bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi son olarak Hayvan Bakım Evinde 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu ve uygulama yönetmeliği gereği sahiplendirilen ve kısırlaştırılan tüm sokak köpeklerine mikroçip takıldı. Mikro çip ile seri numarası alan her hayvanın kaydı HAYBİS kayıt sistemine işleniyor. Kayıtlarda, hayvanın ırkı, cinsiyeti, rengi, doğum tarihi, yaşı, yapılan aşılar, kullanılan ilaçlar ve uygulanan operasyonlar gibi bilgiler yer alıyor. Hayvan Bakım Evinde bu yılının sonundan itibaren PETVET sistemi ile kedilere de mikroçip takılacak. Hayvan Bakım Evinde bu güne kadar 6 bin 549 köpek ve kediye mikroçip takıldı.

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