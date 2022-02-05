banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Yargıtay'dan haftalık izin kararı!
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Borsa haftayı düşüşle kapattı
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!
Tezgahlar hamsiyle dolup taştı!

Sokak hayvanları için işbirliği protokolü imzalandı

Bodrum Belediyesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası (Muğla VHO) ile Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu arasında “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi” protokolü imzalandı.

MUĞLA 05.02.2022, 13:55
Sokak hayvanları için işbirliği protokolü imzalandı

Bodrum Belediyesi ve Muğla Veteriner Hekimler Odası (Muğla VHO) ile Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu arasında “Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Projesi” protokolü imzalandı.

Bodrum Belediyesi, sokaktaki canların daha iyi şartlarda rehabilite edilmesi için Muğla Veteriner Hekimler Odası ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu ile birlikte iş birliği protokolüne imza attı.

Programın açılış konuşmasını yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, gönüllülerin desteğinin önemine değinerek şöyle konuştu:

“Bodrum’da bu işi yöneten destek veren gönüllü dostlarımıza çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gönüllüler olmadan bu işlerin yürüyemeyeceği ortada. Aynı zamanda kentteki paydaşlarımız olan veteriner hekimler, klinikler ve odamız olmadan bu işin çözüme kavuşturulamayacağı ortada. Yüzde 100 çözüm belki de hiçbir zaman vuku olmayacaktır ancak sorunların minimize edilmesi bizim zaten ana hedefimizdir. Ve sahipsiz hayvanlarımızın korunması doğal ortamlarında yaşaması bizim için en önemli hedeftir. Bizim yapmamız gereken çoğalmayı önlemek. Çoğalmayı önlemek için de kayıt altına almak ve kısırlaştırmak burada önem taşıyor. Bunun için gönüllülerimiz zaten üzerine düşen her şeyi yapıyor. Ancak belediye olarak kendi iç işleyişimizdeki hem teşkilatlanma, personel, araç gereç, malzeme yapımız bu yoğun popülasyonda çok küçük bir müdahale oluyor. O yüzden desteğe ihtiyacımız var. Bu desteği de, veteriner hekimler odamızla, Bodrum’da yaşayan, çalışan, hizmet veren veteriner hekimlerimizle, kliniklerimizle ve gönüllülerimizle beraber olacaktır. Bizi bu sürece getiren bütün çalışma arkadaşlarıma, kent konseyimize ve veterinerler odamıza teşekkür ediyorum."

Muğla’da ilk olarak Bodrum’da böyle bir iş birliği protokolü yaptıklarını ifade eden Muğla VHO Başkanı Serkan Alpözen ise, “Sokak hayvanlarının rehabilite edilip tekrar yaşam alanlarına bırakılması çok önemli. Biz burada bütün paydaşlar olarak Bodrum’da ki bütün sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, mikroçiplenmesi ve kayıt altına alınması konusunda elimizden geleni yapacağız.” şeklinde konuştu.

Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Temsilcisi İnci Kutay, “Sokak hayvanlarının nüfusunun yoğunlaşmasındaki temel sebeplerinden bir tanesi Bodrum’da yaşayan insanların köpeklerine sahip çıkmaması, kısırlaştırmamaları ve sokaklarda serbest şekilde bırakmaları. Umuyorum bu çalışmadan sonra ciddi bir mesafe kat etmiş olacağımıza inanıyorum.” dedi.

Toplantı sonunda sokak hayvanlarının yaşamlarıyla ilgili basın mensuplarının soruları yanıtlandı.

İmza altına alınan protokol ile Bodrum Belediyesi sorumluluk alanında popülasyonun yoğun olduğu yerlerde 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında sahipsiz sokak kedi ve köpeklerinin kısırlaştırılması, mikroçip ile işaretlenerek kayıt altına alınması işlemleri, Muğla Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle yapılacak. Sahipsiz sokak köpeklerinin kısırlaştırılması, mikroçip ile işaretlenerek kayıt altına alınması sonrası postoperatif bakımlarının sağlandıktan sonra alındıkları ortama salınması süreçlerinde, Muğla VHO’dan belirli bir koordinasyon çerçevesinde destek alınması ve böylelikle kısırlaştırma hizmetinin ve etkinliğinin artırılması hedefleniyor. Bu sayede; sahipsiz sokak kedi, köpeklerin üremesi sonucu popülasyonlarının artışının kontrol edilmesi ve yaşam sürelerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 23 48
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 24 36
8. Gaziantep FK 23 35
9. Başakşehir 22 34
10. Kayserispor 24 34
11. Sivasspor 24 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 24 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 21 34
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 21 27
11. Keçiörengücü 22 27
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 21 11
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Getafe 23 25
15. Granada 22 24
16. Elche 22 23
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 22 11