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SMA hastalığını önleyebilmek için Avustralya Hükümeti 95,9 milyon dolarlık fon ayırarak ‘Genetik Tarama Test Desteği’ni onayladı

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan üreme sağlığında genetik geçişli hastalıkların çözümü için bazı ülkeler çeşitli desteklere başladı. Gelişen teknoloji birçok alanda hayatı kolaylaştırırken, özellikle doğal yaşamdan uzak geçen hayatın, üreme sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Embriyolog Turgay Barut, Avustralya Hükümeti’nin bu sorunu çözmek için tüp bebek tedavilerinde genetik tarama test desteğini onayladığını duyurdu.

MUĞLA 05.11.2021, 09:01
SMA hastalığını önleyebilmek için Avustralya Hükümeti 95,9 milyon dolarlık fon ayırarak ‘Genetik Tarama Test Desteği’ni onayladı

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan üreme sağlığında genetik geçişli hastalıkların çözümü için bazı ülkeler çeşitli desteklere başladı. Gelişen teknoloji birçok alanda hayatı kolaylaştırırken, özellikle doğal yaşamdan uzak geçen hayatın, üreme sağlığını olumsuz etkilediğini belirten Embriyolog Turgay Barut, Avustralya Hükümeti’nin bu sorunu çözmek için tüp bebek tedavilerinde genetik tarama test desteğini onayladığını duyurdu.

Türkiye’de ve dünyada embriyolar üzerindeki ilginç çalışmaları ile tanınan ve bir çok bilimsel çalışma yürüten Embriyolog Turgay Barut, gelişen teknoloji ile hareketsiz bir yaşama sürüklenen insanoğlunun, doğal olmayan ve sağlıksız gıdadan da uzak beslenme metodlarını tercih etmesi ile üreme sorununun dünyanın en önemli sorunları arasında yer almaya başladığını belirtti. Avustralya’da tüp bebek tedavisi sürecinde uygulanan genetik tanı ile genetik, mitokondrial ya da kromozomal hastalık taşıyan hastalar için sağlıklı embriyo seçimi masraflarının devlet tarafından karşılanması için karar alındığını kaydeden Barut, “Bu uygulama PGT adı verilen preimplantasyon genetik tanı işlemi ile genetik geçişli hastalıkların günümüzde sıkça haberlerini izlediğimiz SMA hastaları için de uygulanmakta ve bu yöntemle tedavisi zor, zaman bakımından geç kalınmaması gereken ve yüksek maliyetli olan genetik hastalıkların yeni doğacak çocuklara geçişi önlenebilmektedir” dedi.

Avustralya Hükümeti tarafından, test edilebilecek koşulların listesinin de yayımlandığını kaydeden Embriyolog Turgay Barut, “Hükümet ’Medicare Fonu ile, tedavisi olmayan ciddi bir genetik veya kromozomal bozukluk geçiş riski taşıyan bireyleri veya çiftleri’ destekleyeceğini açıkladı. İngiliz ‘The Guardian’ gazetesinde de haber olan bu destekleme Kasım ayı itibariyle uygulanmaya başladı. Bu uygulamanın kapsamına alınan test edilebilecek genetik bozukluk türleri arasında spinal müsküler atrofi olarak bilinen SMA, kistik fibroz, kas distrofisi, , frajil X, nörofibromatoz ve Huntington hastalığı da bulunmakta” diyerek Avustralya Hükümeti’nin bu işin çözümü için 95,9 milyon dolarlık fon ayırdığını bu fonla ailelerin 3000 ila 4000 dolar arası bir tasarrufu olmasının beklendiğini kaydetti.

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt’ın bu uygulamayı yedi aylıkken spinal müsküler atrofiden (SMA) hayatını kaybeden ’Mackenzie Casella’ adını taşıyan fonunun bir hediyesi olarak duyurduğunu kaydeden Embriyolog Turgay Barut, ülkemizde de bu tür desteklere ihtiyaç olduğunu ve risk altındaki hastaların genetik tarama testleri yapılması halinde önemli bir sorunun çözüleceğini kaydetti. Embriyolog Barut, “Ülkemizde henüz genetik tarama testleri için her hangi bir devlet desteği olmamasına rağmen tüp bebek tedavisinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 63’üncü maddesinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri arasında sayılmış ve genel şartlar belirtilmiştir. Bugün Türkiye’de de tüp bebek tedavisinde genetik merkezleri ile koordineli olarak çalışılarak çok sayıda genetik hastalık henüz 5 günlük embriyo aşamasında iken belirlenebiliyor. Genetiği sağlıklı embriyolar anne adaylarına transfer edilerek sağlıklı bebeklere kavuşmaları sağlanabiliyor. Ülkemizde de genetik tarama testlerinin yüksek maliyetli olmasından dolayı hastalarımız bu testleri karşılamakta finansal yönden desteğe ihtiyaç duymaktadır” diye konuştu.

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