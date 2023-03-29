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Sıva yaparken yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE İNŞAATTAN DÜŞEN 31 YAŞINDAKİ İSA AKTAŞ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.

MUĞLA 29.03.2023, 10:29
Sıva yaparken yere düştü, hastanede hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen 31 yaşındaki İsa Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Yalıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta sıva yapan 31 yaşındaki İsa Aktaş, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Aktaş, hastaneye kaldırıldı. İsa Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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