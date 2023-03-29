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Sıva yaparken yere düştü, hastanede hayatını kaybetti
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE İNŞAATTAN DÜŞEN 31 YAŞINDAKİ İSA AKTAŞ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ.
MUĞLA 29.03.2023, 10:29
Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaattan düşen 31 yaşındaki İsa Aktaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Yalıkavak Mahallesi’nde meydana geldi. İnşaatta sıva yapan 31 yaşındaki İsa Aktaş, dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten aşağı düştü. Samsun’un Çarşamba ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Aktaş, hastaneye kaldırıldı. İsa Aktaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.