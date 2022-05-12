Simülasyon etkinliğinde engelli arkadaşlarıyla empati kurdular

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde MSKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde 2 gün süren etkinliklerde öğrencilere farklı engel türlerine ilişkin farkındalık kazandırılması amaçlandı.

MSKÜ’lü öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler görme yetersizliği, işitme yetersizliği, disleksi, otizm, fiziksel engel gibi farklı engel türlerine sahip bireylerle empati kurma, onların yaşadıklarını deneyimle imkânı buldu.

Etkinliğe MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük, Prof. Dr. Ali Bayrakdaroğlu, Prof. Dr. Artay Yağcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Engelliler Haftası dolayısıyla ‘Bireysel Farklılıklara Yönelik Dijital Sosyal Öykülerin Oluşturulması ve Uygulanması’ isimli projenin yaygınlaştırılması amacıyla üç gün boyunca Ula Gölcük İlkokulunda da etkinliklere devam edilecek.