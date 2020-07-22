Silahla saksılara ateş etti, gözaltına alındı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde alkollü olduğu belirlenen ve cadde üzerinde buluna saksılara ateş eden kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gelişim Mahallesi’nde silah sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 60 yaşındaki İ.V’nin cadde üzerinde buluna saksılara ateş açtığını gördü. Alkollü olduğu belirlenen İ.V, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ruhsatsız silah, 3 boş kovan ve 4 dolu mermiye de el konuldu. İ.V’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.