Silah sesleri polisi alarma geçirdi

Muğla’nın Dalaman ilçe merkezinde akşam saatlerinde bir apartman dairesinden gelen sesler üzerine Dalaman Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri alarma geçti.

İddiaya göre Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinden silah sesleri gelmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine belirlenen adrese Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Çevik Kuvvet ekipleri silah seslerinin geldiği dairede R.B. isimli bir kişinin B.C. isimli bir bayanla tartıştığı ileri sürüldü.

Dairede bulunan B.C isimli şahıs çevik kuvvet ekipleri tarafından odadan dışarı çıkarılırken, R.B. ise ekiplerin ikna etmesi sonucu yakalandı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.