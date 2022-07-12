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Sigara izmariti zeytinlik alanı yaktı
Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.
MUĞLA 12.07.2022, 10:08
Muğla’nın Milas ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti zeytinlik alanda yangına neden oldu.
Milas - Bodrum karayolu üzerinde yer alan Baharlı Sanayi Sitesi yakınlarındaki zeytinlik alanda çıkan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması yapıldı. Yangının yoldan geçen araçlardan tarafından atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.