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Siber dolandırıcılar tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siber suçlara yönelik soruşturma çerçevesinde sahte siteler üzerinden sahte araç kiralama ve sahte otel rezervasyon yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

MUĞLA 15.09.2022, 14:19
Siber dolandırıcılar tutuklandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siber suçlara yönelik soruşturma çerçevesinde sahte siteler üzerinden sahte araç kiralama ve sahte otel rezervasyon yaparak nitelikli dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, O.B. ve B.M. isimli şüphelilerin sahte-benzer araç kiralama ve otel siteleri vasıtasıyla, telefon numarası veya Whatsapp üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek, araç kiralama/konaklama rezervasyon bahaneleri ile vatandaşlardan para havalesi alarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

O.B. ve B.M. isimli 2 şüpheli, Uşak ve İzmir illerindeki adreslerinde düzenlenen operasyon sonucu yakalanarak Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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