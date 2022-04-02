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Sezon öncesi esnaf bilgilendirildi

Bodrum protokolü, sezon öncesi çarşı esnafı ile bir araya geldi. Esnafa ilçede sezon öncesi yapılacak bazı yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.

MUĞLA 02.04.2022, 16:28
Sezon öncesi esnaf bilgilendirildi

Bodrum protokolü, sezon öncesi çarşı esnafı ile bir araya geldi. Esnafa ilçede sezon öncesi yapılacak bazı yasal düzenlemeler hakkında bilgiler verildi.

Bodrum Belediyesi Trafo Kafede gerçekleşen toplantıya Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, ilçe daire amirleri ile çarşı esnafı katıldı.

Bodrum’da sezon öncesi düzenlenen toplantıda çarşı esnafına yeni mevzuat ve düzenlemeler hakkında bilgiler verildi. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, turizm bölgelerinde en çok yaşanan hanutçuluk hakkında kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini belirterek şunları söyledi:

“Turizm bölgelerinde bizi sıkıntıya sokan hanutçuluk, turizm beldelerinde ciddi zarar veriyor. Pandemi kuralları gece 12.00’den sonra müzik yasakları devam ederken yaz girişinde yine bunların güncel düzenlenmesi gelecektir. Şehir içinde yaşanacak olumsuz olaylarla ilgili mücadelemiz devam ediyor. Sorunlarımızı çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu sene hanutçuluk, işgaliye konusunda biraz fazlaca sıkacağız sizi.Yaptırmayacağız, bu konuda çok kararlıyım. Bodrum kaymakamı olarak çok net bir şekilde kararlı olduğumu ifade edeyim buradan” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni sezonun ve ramazan ayının hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, hanutçuluk, tabela kirliliği, işgaliye, sahil ve çevre düzenlemesi gibi konularda esnaflara belediyenin yeni düzenlemeleri hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:

“Önümüzdeki turizm sezonunda turistlerimize rahat bir tatil ve alışveriş olanağı sağlamalıyız. En ufak şekilde bir zorlama, bir sıkıntı yaşarsak bunlarda sıkıntıya düşebiliriz. Bırakalım rahatça dolaşsınlar. Hanutçuluk ile ilgili çok ciddi bir mücadele sürdüreceğiz. Bu sene işgaliye konusunda da ekiplerimiz devamlı olarak sahada kontrolleri gerçekleştiriyor. Çünkü işgaliye ile hanutçuluk beraber gidiyor. Özellikle Bodrum’un dokusuna saygı gösterelim. Biz turiste hizmet veriyoruz. Kapı önüne masa sandalye koyamamalısınız. Sadeliği bozmayalım.”

Toplantı daha sonra, İşgaliye Komisyonunun yeni yapılacak düzenlemeler hakkında bilgiler vermesiyle devam etti. Ardından esnafların soruları cevaplandı, istek ve talepleri dinlendi.

Başkan Aras ve Kaymakam Bilgehan Bayar, toplantı sonunda Trafo Kafe’de Orman Genel Müdürlüğü’nün sergilediği, Karaova ve Mazı bölgesinde geçtiğimiz yaz çıkan orman yangınlarında verilen mücadeleyi anlatan fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezdi.

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