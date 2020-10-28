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Seyir Tepesi’nden 70 torba çöp çıktı

MARMARİS BELEDİYESİ BİR KEZ DAHA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA TEMİZLİK YAPTI. EMRE OTEL PERSONELİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMADA ARMUTALAN SEYİR TEPESİ TEMİZLENDİ.

MUĞLA 28.10.2020, 15:17
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Seyir Tepesi’nden 70 torba çöp çıktı

Marmaris Belediyesi bir kez daha farkındalık oluşturmak amacıyla temizlik yaptı. Özel bir otel personeli ile gerçekleştirilen çalışmada Armutalan Seyir Tepesi temizlendi.

Çevre temizliği adına farkındalık oluşturmak amacıyla birçok kurumla ortak çalışma yapan Marmaris Belediyesi, son olarak otel personeli ile seyir tepesi temizliği gerçekleştirdi. Çok sayıda kişinin Marmaris manzarasını izlemek için durduğu Armutalan Seyir Tepesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün de destekleriyle temizlendi. Sorumluluğu Milli Parklar Müdürlüğü’nde olan alandan, çöp kutusu olmasına rağmen gelişi güzel etrafa atılan 70 torba dolusu çöp toplandı. Temizlik ekibi ve otel personelince kamyona yüklenilen çöpler, temizlik ekiplerince çöp depolama alanına götürüldü.

Etkinliğe katılanlar özellikle Seyir Tepesi ve bu gibi alanları kullanan vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Çevreciler, “Çevre kirliliğini temizlemekle önleyemeyiz, temiz tutmak ve kirletmemekle önleyebiliriz. Lütfen çöplerinizi doğaya değil, bu konteynırlara bırakın” mesajı verdi.

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