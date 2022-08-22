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Seydikemer’deki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi.

MUĞLA 22.08.2022, 09:36
Seydikemer’deki kazada ölü sayısı 5’e yükseldi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 5’e yükseldi.

Kaza Fethiye - Antalya karayolu Dont mevkiinde meydana geldi. Süleyman Sazboğaz idaresindeki 07 PY 619 plakalı kamyon, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 ACK 674 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon devrilirken bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, arıcı kıyafeti giyen ekipler tarafından ilk müdahalelerinin ardından Fethiye ilçesindeki hastanelere sevk edildi. Kazada,

otomobilde bulunan Süleyman Kılınç (66), Ünal Karapınar (58), Kenan Demirayak (61), Mevlüt Şimşek (57) ile kamyon sürücüsü Süleyman Sazboğaz (54) hayatını kaybederken, yaralanan Yunus Sazboğaz ve Adnan Zeybek’in hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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