Seydikemer’deki göçmen kaçakçılığı operasyonunda bir tutuklama

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen İ.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler, B.G, H.Ş.K, S.Ç. ile A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.