Seydikemer’deki Futbol Turnuvası sona erdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde birlik ve beraberliği arttırmak amacıyla düzenlenen, mahalleler ve kurumlar arası futbol turnuvası büyük bir coşkuyla sona erdi. Karadere Mahallesi, galibiyet sonrası kırmızı meşaleler yakarak şampiyonluğu kutladı.

Seydikemer Kaymakamlığı, Seydikemer Belediyesi, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Seydikemer Belediyespor’un organizasyonuyla bu yıl ikincisi düzenlenen Mahalleler ve Kurumlar Arası Futbol Turnuvası 2022 sona erdi. Turnuva boyunca büyük ilginin olduğu maçları izlemeye gelen vatandaşlar hem takımını destekledi hem de Seydikemer’de birlik ve beraberlik örneği sergiledi.

Şehit Gürcan Akan İlkokulu Halı Sahasında düzenlenen turnuvanın final maçında Kayadibi Mahallesi 2 ile Karadere Mahallesi karşılaştı. Maç öncesi iki takımın taraftarları sahayı doldurdu. Büyük heyecana sahne olan karşılaşma öncesi Seydikemer Belediye Başkan Vekili Yusuf Bağırcı, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş, Seydikemer Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Ercan, Seydikemer Belediyespor Kulüp Başkanı Hasan Köymen, Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven, Belediye Birim Müdürleri, muhtarlar ve oyuncular sahada kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Kadına El Kalkamaz’ pankartı açtılar. Belediye Başkan Vekili Bağırcı, daha sonra futbolculara tatlı ikramında bulundu. Öte yandan Seydikemer Belediyesi turnuvayı izlemeye gelen vatandaşlar için kar şerbeti standı kurup, ikramda bulundu.

Turnuva öncesi konuşma yapan Kayadibi Mahalle Muhtarı Yusuf Özbek; “Bu turnuvayı düzenleyen Kaymakamlığımız, Seydikemer Belediye Başkanlığımız, Spor İlçe Müdürlüğümüz ve Seydikemer Spor Kulübü başkanlığı olarak hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Pandemiden dolayı ara verilmişti. Ama bu sene tekrarı yapıldı. Çok güzel müsabakalar oldu. Çok güzel oyunlar oynandı. Turnuvaya katılan her takımı kutluyorum ama finale kalanları da ayrıca kutluyorum. Burada amaç dostluğun kazanmasıdır. Her iki takım da bu başarıyı göstermiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Karadere Muhtarı Mustafa Özdemir; “Burada gençlerimizin kaynaşması adına Belediyemiz ve Kaymakamlığımız turnuva düzenledi. Gençlerimiz halı sahada güzel bir vakit geçirdi, kaynaştılar, arkadaş ortamı oluşturdular. Güzel bir turnuva oldu” dedi.

Seydikemer Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Güven; “Turnuvanın bu yıl ikincisini düzenledik. İnşallah üçüncüsü daha güzel olur. Seydikemer’in böyle etkinliklere ihtiyacı var. Bu etkinlikleri sağlayan Kaymakamlığımız, Seydikemer Belediyemize, Belediye Sporumuza teşekkür ediyorum. Bu etkinlikleri devamını diliyorum. Şampiyon olan takımı kutluyorum” dedi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün şehir dışında olmasından dolayı turnuvaya gelemediğini ancak tüm sporculara başarılar dilediğini ifade eden Belediye Başkan Vekili Yusuf Bağırcı; “Seydikemer Belediyesi olarak finale çıkan her iki takımı da kutluyoruz. Tabii destek veren Kaymakamlığımız, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve muhtarlarımız adına. Çok iyi bir müsabaka olmasını diliyoruz. Barış, dostluk, kardeşliğin kazanacağı ve herkesin kazanacağı bir final olmasını istiyoruz. Şimdiden her iki takıma da başarılar diliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Kayadibi Mahallesi 2 -Karadere Mahallesi’nin karşılaşma düdüğü çalındı. 1 saat süren maç boyunca her iki takımın taraftarları tezahüratlarıyla takımına destek oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçın şampiyonu 5-1 üstünlük sağlayan Karadere Mahallesi oldu. Kayadibi Mahallesi 2, turnuvanın ikincisi olurken, Eşen Mahallesi üçüncü, Kıncılar Mahallesi ise dördüncü oldu.

Maçın ardından şampiyonluk kupaları ve madalyaları protokol üyeleri tarafından futbolculara takdim edildi. Karadere Mahallesine şampiyonluk kupasını Belediye Başkan Vekili Yusuf Bağırcı takdim ederek, futbolculara da madalyalarını taktı. Turnuvada ayrıca muhtarlara da teşekkür plaketi verildi.