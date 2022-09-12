Seydikemer’de yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Seydikemer Belediyesi, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nın başlamasıyla Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu’ndaki Ana Sınıfı öğrencilerine kırtasiye malzemeleri dağıttı.

Seydikemer’de2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası dolayısıyla, çelenk sunma ve kutlama programı düzenlendi. Çelenk sunma töreni saat 10.00’da Seydikemer Hükümet Konağı ve Seydikemer Belediyesi Hizmet Binası önünde bulunan Atatürk Büstü’ne çelenk sunulmasıyla başladı. Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San’ın çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Seydikemer Hükümet Konağı ve Seydikemer Belediyesi Hizmet Binası önündeki çelenk sunma töreninin ardından Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu bahçesinde düzenlenen kutlama programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay’ın 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı dolayısıyla yayımladığı mesajın okunmasıyla devam etti. Seydikemer Şehit Gürcan Akan İlkokulu 4’üncü sınıf öğrencileri, 1’inci sınıfa başlayan öğrencilere çiçek takdiminde bulundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Seydikemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferah San, Seydikemer’de 2 Ana Okulu, 28 İlkokul, 25 Ortaokul, artı Ortaöğretim olmak üzere toplam 61 okuldan yaklaşık 8 bin öğrenci, 750 öğretmenle yeni eğitim öğretim yılına başladıklarını kaydetti. San; “Okul yatırımlarında ve okulların tamamlanıp ihtiyaçların karşılanmasında, okul bahçelerinin güzelleştirilmesinde, halı saha ve oyun parkları yapımında okullarımızın donatımının sağlanmasında başta Seydikemer Belediye Başkanımız Yakup Otgöz olmak üzere belediye personeline, Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, kurum ve daire müdürlerimize, velilerimize, her zaman teşekkür ediyor ve emeği geçenlere eğitim camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından 4B sınıfı öğrencisi Ahmet Yağız Bölük, şiirini okudu. Şiirin okunmasının ardından Seydikemer Belediye Başkan Vekili Yusuf Bağırcı, Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş ve protokol üyeleri tarafından Seydikemer Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün ana sınıfı öğrencilerine yönelik hazırladığı kırtasiye malzemelerinin olduğu paketler minik öğrencilere dağıtıldı.