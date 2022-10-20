Seydikemer’de yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde uyuşturucu madde satışı yapmaktan aranan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahilceylan Mahallesi’nde Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 7 yıl 16 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.K. isimli şahıs yakalandı. C.K. isimli şahsa “uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan işlem yapıldı. Şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.