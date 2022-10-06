Seydikemer’de üzüm yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde devrilen üzüm yüklü kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Fethiye-Antalya karayolu üzerinde Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K’nin kullanılan 07 YAN 42 plakalı üzüm yüklü kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kamyonet sürücüsü A.K. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.