banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
TFF 2. Lig ve 3. Lig’de fikstür çekimleri 7 Temmuz’da!
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
Kars’ta dolmuş fiyatlarına zam geldi
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
MSB açıkladı! '11 terörist etkisiz hale getirildi'
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı
Mardin turizmi sıcakların gölgesinde kaldı

Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

MUĞLA 05.07.2022, 19:25
Seydikemer’de uyuşturucu operasyonu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı Müdürlüğü ekipleri, Güneşli Mahallesi’nde S.D. isimli şüphelinin bahçede uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve bahçede yapılan aramada saksılara dikili vaziyette (137) kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yorumlar (0)
24°
az bulutlu